Eletto il consiglio direttivo dell’Automobile club di Brescia

Brescia. Venerdì sera si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo dell’Automobile club bresciano, che rimarrà in carica per il quadriennio 2022-2026. Nel consiglio direttivo sono stati eletti Aldo Bonomi (presidente uscente, nella foto), Pasquale Angelini, Maria Gaburri, Davide Felicioli e Valerio Marinelli. I revisori dei conti saranno Giovanni Rizzardi e Chiara Segala.

Nella prossima riunione, in calendario martedì della prossima settimana, il consiglio eleggerà il presidente e il vice presidente.