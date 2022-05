“Nessuna base per nessuna guerra”, da Brescia un pullman il 2 giugno

Brescia. Anche Rifondazione Brescia partecipa alla manifestazione nazionale “Nessuna base per nessuna guerra” in programma giovedì 2 giugno 2022 ore 14,30 a Coltano (Pisa).

Il pullman parte da Brescia alle ore 10.00 dalla sede di Rifondazione Comunista in Via Cassala 34. Viene richiesto un contributo spese di 20 euro per persona. Per prenotare: Manuela 328.1530258 – Cristina 351.6226392 oppure inviare email a: rifondazionebrescia@gmail.com.