Consiglieri provinciali di centrodestra: “Una mozione a sostegno degli alpini”

Brescia. I consiglieri provinciali dei gruppi di centrodestra hanno presentato questo venerdì mattina una mozione a sostegno degli Alpini, che sarà discussa nella prossima seduta del consiglio. Oltre agli 8 consiglieri, erano presenti anche altri amministratori locali ed il consigliere regionale Floriano Massardi.

“L’obiettivo è far sentire e testimoniare la nostra vicinanza a tutti gli Alpini bresciani e d’Italia in seguito ad una polemica mediatica a nostro avviso ingiusta”, dicono i consiglieri di centrodestra a Palazzo Broletto, “che dopo l’adunata di Rimini pareva volta più a generalizzare puntando il dito contro gli Alpini invece che alla doverosa condanna delle molestie da accertare. Gli alpini sono un’istituzione fondamentale, rappresentano l’identità di un popolo ed anche un preziosissimo supporto agli amministratori locali; una fonte formidabile di volontariato e di solidarietà, quasi una rappresentazione plastica delle virtù tradizionali della nostra gente”.

Una posizione condivisa da tutti gli 8 consiglieri dei gruppi Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e ribadita con convinzione anche dalle due donne presenti in Consiglio provinciale tra le fila del centrodestra.

“Tutti noi”, hanno detto Sisti e Lovo Gagliardi, “siamo amministratori locali e in quanto tali vediamo da vicino il notevole contributo offerto dagli Alpini nelle nostre comunità con grande disponibilità, inoltre abbiamo visto tutti il grande lavoro svolto durante la pandemia. Da donne riteniamo assolutamente giusto appurare i fatti e verificare eventuali effettive molestie, ma non per questo accettiamo che qualcuno abbia voluto generalizzare con la polemica macchiando tutto il corpo degli Alpini. Riteniamo necessario che venga punito ai sensi di legge chiunque abbia commesso i suddetti fatti, evidenziando che tale atteggiamento criminoso è da iscrivere alla sfera individuale e non all’Associazione Nazionale Alpini”.

“La mozione”, informa una nota, “impegna il presidente della Provincia e l’amministrazione provinciale a esprimere la propria vicinanza all’Associazione Nazionale Alpini riconoscendone la valenza sociale, culturale, popolare ed identitaria; a condannare ogni tentativo di strumentalizzazione e di demonizzazione degli Alpini in congedo ed in armi; a valutare l’opportunità di individuare un luogo pubblico nella Provincia da intitolare o dedicare alla memoria e al sacrificio degli Alpini caduti per la Patria; a partecipare personalmente, o per tramite di un proprio delegato, in rappresentanza dell’amministrazione e indossando la fascia rappresentativa dell’istituzione provinciale, all’annuale adunata dell’Associazione dando della manifestazione adeguata promozione sul proprio territorio”.