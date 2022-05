Ansia e disagio giovanile, un webinar per genitori ed educatori

Brescia. L’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Brescia, in collaborazione con la Cooperativa sociale La Vela, lunedì 13 giugno alle 20.30 propone un webinar gratuito dedicato a genitori ed educatori.

Gli psicologi Mara Bianchetti e Michele Grizzi approfondiranno il tema del disagio giovanile: ansia, comportamenti disadattivi, difficoltà emotive.

Il webinar si inserisce nella cornice del servizio degli Sportelli di ascolto psicologico, presenti nelle 20 scuole secondarie di primo grado dei 12 istituti comprensivi del Comune di Brescia.

Gli sportelli sono un servizio a disposizione di tutte le studentesse e di tutti gli studenti che, in forma spontanea, possono chiedere di incontrare lo psicologo o la psicologa per colloqui individuali. I ragazzi possono così esporre le proprie ansie, le preoccupazioni, le fatiche scolastiche e quelle che derivano dal vissuto personale agli psicologi specializzati della Cooperativa sociale La Vela che lavorano in raccordo con gli insegnanti e le famiglie.

La necessità di proporre un webinar di approfondimento nasce proprio dai casi di disagio ricorrente osservati dagli psicologi che lavorano agli sportelli: a seguito del lockdown si è osservato un sensibile incremento di ansia, difficoltà emotive e relazionali nei giovanissimi. Fatiche che spesso disorientano genitori ed educatori. Attraverso questa iniziativa si intende offrire suggerimenti per riconoscere i segnali di malessere di ragazze e ragazzi, utili per poter intervenire all’interno della relazione educativa.

La partecipazione al webinar è gratuita con iscrizione obbligatoria scrivendo a giulia.mocka@lavela.org.

In prossimità dell’evento, agli iscritti verrà inviato il link per partecipare all’incontro.