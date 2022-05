Mercoledì a Brescia il cardinale di Bangui Dieudonné Nzapalainga

Brescia. Mercoledì 25 maggio, ore 18.30, nella Sala Bevilacqua di via Pace n. 10, il cardinale di Bangui (Repubblica Centrafricana), Dieudonné Nzapalainga, viene intervistato dal giornalista Claudio Baroni a partire dal suo recente volume La mia lotta per la pace. A mani nude contro la guerra in Centrafrica (Libreria Editrice Vaticana).

Per chi non potesse partecipare in presenza il link per lo streaming è: https://youtu.be/Dc4Jy3ueRds

Dieudonné Nzapalainga è considerato una delle figure più importanti della Chiesa cattolica oggi in Africa. Nato nel 1967, figlio di una coppia mista (padre cattolico, madre protestante), dopo l’ordinazione sacerdotale nel 1998 ha proseguito gli studi al prestigioso Centre Sèvres dei gesuiti di Parigi. Ha lavorato come sacerdote a Marsiglia e come superiore del proprio istituto in Centrafrica. Nel 2012 Benedetto XVI lo ha nominato arcivescovo di Bangui. Attualmente è il cardinale più giovane al mondo, chiamato a questa carica da Papa Francesco nel 2016.

Per il suo impegno per la pace, il cardinale Nzapalainga ha ricevuto diversi riconoscimenti internazionali: l’Aachener Friedenspreis ad Aquisgrana, il Premio Vieira de Mello a Ginevra, l’Eliasson Global Leadership Award a Città del Messico e il Premio Mundo Negro a la Fraternidad a Madrid.