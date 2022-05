Il Museo di Santa Giulia apre le porte alle famiglie ucraine

Brescia. Fondazione Brescia Musei organizza domenica 29 maggio, al Museo di Santa Giulia, un pomeriggio all’insegna dell’accoglienza di tutte le famiglie ucraine residenti o che si trovano in questo momento ad essere ospitate in città e provincia, per dar loro un benvenuto caloroso e simbolico all’insegna dell’arte, della storia e della cultura.

A partire dalle 14,30 le famiglie sono attese al Museo, dove la Fondazione Brescia Musei insieme ad alcuni traduttori proporrà dei percorsi di avvicinamento al patrimonio culturale della città.

Due i percorsi che sono stati immaginati: uno dedicato agli adulti, che saranno accompagnati in una passeggiata nella bellezza degli antichi spazi del Monastero di Santa Giulia, uno pensato appositamente per i bambini, i quali saranno invitati a realizzare un’attività nel chiostro di San Salvatore, una grande opera collettiva che sarà poi esposta simbolicamente all’ingresso del Museo di Santa Giulia, come segno della loro presenza nella città.

Il pomeriggio si concluderà tutti insieme nel giardino del Viridarium dove sarà allestita una merenda.

La partecipazione è totalmente gratuita ma per motivi organizzativi è necessario iscriversi scrivendo a servizieducativi@bresciamusei.com.