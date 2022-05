Brescia contro il disagio giovanile con “Sabati in città”

Brescia. Il progetto del Comune di Brescia “Brescia Futuro ai giovani”, coordinato in ATI (Associazione temporanea di impresa) dalle cooperative Il Calabrone e Tempo Libero, cura il sito Bresciagiovani.it e gestisce principalmente gli spazi giovani cittadini (Pendolina e Informagiovani/Mo.Ca.). Sul sito ragazzi e ragazze possono trovare informazioni e orientamento riguardo ai temi del lavoro, del volontariato, della mobilità all’estero e della formazione, oltre alle indicazioni per svolgere attività laboratoriali. Nell’ambito del progetto “Brescia Futuro ai giovani” è previsto anche un intervento sui giovani nei contesti informali, che l’amministrazione, per il prossimo triennio, ha deciso di rafforzare al fine di affrontare in modo più efficace i segnali di disagio giovanile.

L’iniziativa “Sabati in Città”, consiste nell’individuare e mappare la presenza giovanile in centro città, massiccia e talvolta correlata a comportamenti inappropriati che hanno destato preoccupazione. Oltre alla mappatura, gli educatori hanno il compito di promuovere attività di animazione territoriale, anche in collaborazione con altre realtà associative o istituzionali (oratori). L’obiettivo è quello di raggiungere, attraverso la partecipazione a piccoli eventi anche autorganizzati dai giovani, un maggior numero di ragazze e ragazzi.

Se nella fase della mappatura ci si concentra nel documentare e analizzare la presenza giovanile con le sue forme e modalità, l’attività di animazione mira invece a coinvolgere i giovani e, in subordine, a intercettare i più fragili (i NEET) fornendo loro indicazioni disponibili con i servizi che spesso non vengono utilizzati. Si spazierà dalle opportunità offerte dalla formazione professionale fino alle proposte di vacanze alternative (estero, campi di lavoro, etc.), passando da consigli su come affrontare un colloquio di lavoro, preparare il curriculum, la lettera di autocandidatura e altro. Particolare attenzione sarà data agli aspetti comunicativi e relazionali.

Gli operatori, assieme alle altre figure professionali che incrociano il disagio giovanile, saranno coinvolti in un percorso formativo per migliorare le abilità comunicative e acquisire nuove strategie, per entrare più facilmente in relazione con i giovani. L’aspetto comunicativo resta centrale anche per il target intercettato: si lavorerà assieme perché vi è una correlazione evidente tra le difficoltà di comunicazione e l’attivazione di modalità comportamentali aggressive.

A supporto del progetto il Comune di Brescia, sensibile alle tematiche ambientali, ha condiviso infine la scelta di svolgere l’animazione territoriale attraverso un mezzo 100% elettrico. Un modo nuovo per raggiungere i giovani in ogni zona della città. Grazie a questa Unità Mobile è il servizio che va dai giovani e non il contrario.