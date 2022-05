Al ‘Bissolati’ un torneo di briscola per finanziare il Brescia Pride 2022

Brescia. Domenica 15 presso la sede dell’Associazione Bissolati di Brescia (via Leonida Bissolati, 52) si è svolta una nuova edizione del Torneo di briscola con l’obiettivo di raccogliere fondi da donare interamente al progetto Brescia Pride 2022, in programma 9 luglio.

“Con questa iniziativa”, ha dichiarato il presidente del Bissolati Giovanni Lai, “vogliamo dare il nostro concreto contributo a sostegno dell’organizzazione del Brescia Pride 2022. Sono rimasto piacevolmente colpito dallo slogan #Lecosecambiano e dall’entusiasmo con cui i giovani ragazzi e le ragazze nostri associati stanno affrontando questa sfida.

Il Bissolati nel mese di giugno 2022 continuerà a supportare attivamente il comitato del Pride con la serata di Queer arcade. Anche in questo caso il ricavato verrà donato per la manifestazione bresciana del 9 luglio 2022.