Sikh bresciani in corteo per il Nagar Kirtan

Brescia. Circa 3 mila Sikh della Gurdwara Sachkhand Isher Darbar hanno sfilato sabato pomeriggio a Brescia in occasione del Nagar Kirtan, la ricorrenza della nascita della loro religione che rappresenta anche una marcia per la pace.

Partito da via Industriale dove ha sede la Gurdwara Sachkhand Isher Darbar il corteo con musica, suoni e colori ha percorso via Milano, via Martino Franchi, via Cassala, via Quinto Stefana, per tornare al luogo di partenza.

Era aperto di un gruppo di donne e di uomini intenti a spazzare la strada per ripulirla prima del passaggio di un autocarro con ghirlande di fiori e festoni colorati che trasportava il libro sacro.