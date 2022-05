“Conoscere per proteggersi”, un incontro sulla difesa delle donne

Brescia. “Conoscere per proteggersi” è il tema dell’incontro per promuovere l’alfabetizzazione giuridico finanziaria delle donne organizzato lunedì 23 maggio 2022 alle ore 17,00 presso l’Istituto Artigianelli – Auditorium Capretti (ingresso con parcheggio da via Brigida Avogadro n. 23) a Brescia. L’iniziativa è curata con la Banca d’Italia dal Notariato di Brescia che, con le sue notaie sul territorio, affiancherà i Cav centri anti violenza nell’aiutare i casi che si presenteranno, se necessiteranno di una consulenza notarile e darà delle linee guida per tutte le donne, in ambito giuridico-economico e di gestione dei beni patrimoniali.

Durante la tavola rotonda, le presidenti dei centri antiviolenza porteranno alcune esperienze dalle loro realtà, legate al tema del dibattito e quindi volte a sottolineare l’importanza delle “competenze e conoscenze” della donna per combattere la violenza ed eventualmente cosa si potrebbe fare, in futuro, su questo tema.