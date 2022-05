Incontri al Broletto, si parla di “Povertà in Italia e a Brescia”

Brescia. Venerdì 20 maggio alle 17.45, presso la nuova sede in Piazza Paolo VI n° 29 (Cortile del Broletto), a Brescia, nell’ambito degli “Incontri al Broletto”, la Fondazione Calzari Trebeschi propone la conferenza dal titolo: «La povertà in Italia e a Brescia. Politiche di contrasto». Relatori: Roberto Rossini e Don Maurizio Rinaldi.

Sono anni ormai che in Italia il trend della povertà è crescente. Si trova in povertà assoluta, secondo l’Istat, chi non è in grado di consumare beni e servizi che vengono considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile.

Secondo le stime preliminari dello stesso istituto (le cifre definitive saranno pubblicate in giugno) nel 2021 si trovavano in stato di povertà assoluta circa 5 milioni e 600mila individui (il 9,4% delle persone). Per quanto riguarda le famiglie, sempre nel 2021, 1 milione e 950mila delle stesse, pari al 7,5%, era povera.

Non fa eccezione neppure Brescia, dove la pandemia ha contribuito ad incrementare il numero delle famiglie, non solo straniere, che hanno varcato la soglia della povertà.

Urgente quindi risulta il dibattito su idonee politiche volte a contrastare questo fenomeno che certo non sarà attenuato dalla nuova guerra in Ucraina.

La situazione italiana sarà Illustrata da Roberto Rossini, già presidente nazionale delle Acli fino al febbraio del 2021, attualmente portavoce dell’Alleanza contro la povertà in Italia, un insieme di numerosi soggetti sociali che lavorano per contribuire in maniera collettiva alla costruzione di adeguate politiche pubbliche contro la povertà nel nostro Paese.

Nel 2021 è stato coautore del libro: «Tutti in fila per la dignità. Contrastare le povertà durante e dopo la pandemia. Spunti per costruire una nuova Italia senza lasciare indietro nessuno».

Don Maurizio Rinaldi, Coordinatore dell’area della Pastorale per la società e Direttore dell’Ufficio per la famiglia, dell’Ufficio per l’impegno sociale, dell’Ufficio per la salute, Direttore della Caritas diocesana nonché presidente della Fondazione Opera Caritas S. Martino, offrirà un ritratto della situazione della povertà a Brescia.