All’Oratorio di Fiumicello il mercatino per scambiare gli oggetti

Brescia. Scambio di stagione, il mercatino del libero e gratuito scambio, si terrà presso l’Oratorio di Fiumicello, via Luciano Manara, 23 a Brescia: sabato 14 maggio 2022 dalle ore 14 alle 18 per la consegna degli oggetti e domenica 15 maggio 2022 dalle ore 09 alle 16 per trovare cose che possono servire e il ritiro degli oggetti.

Il Mercatino del libero e gratuito scambio è una iniziativa di Legambiente Lombardia che viene svolta in varie località della nostra Regione. A Brescia, promossa dal Circolo locale, viene presentata l’edizione primaverile del 2022 che ritorna dopo 2 anni di blocco dovuto alla pandemia. Al mercatino i cittadini possono portare giochi, vestiti, libri, oggetti per la casa, piccolo mobilio ed elettrodomestici che non sono più utili per loro, ma che possono ancora essere utilizzati da altri.

L’obiettivo è di sensibilizzare i cittadini e le cittadine ad utilizzare per il giusto tempo il prodotto acquistato anche attraverso il passaggio degli oggetti “di mano in mano”, realizzando un mercato di scambio tra chi vuole liberarsi dei prodotti e chi vede ancora la possibilità di utilizzarli.

Naturalmente il primo problema che Brescia deve porsi è quello della riduzione dei rifiuti. Pur avendo recuperato posizioni rispetto agli anni precedenti, nella classifica nazionale elaborata da Legambiente e dall’Istituto Ricerche Ambiente Italia “Ecosistema urbano 28° Rapporto”, studio realizzato in collaborazione con il quotidiano “Il Sole 24 ore”, Brescia si colloca all’ 80° posto nella classifica dei capoluoghi con i suoi 575Kg/ab./anno e al 27mo posto con il 71,4% di raccolta differenziata.