Itaca 2022: nel Bresciano 5 uscite in barca a vela per i malati oncologici

Brescia. Domenica 19 giugno dal Circolo Lega Navale Italiana Sezione Mandello del Lario, prenderà il via la XIV edizione del Progetto Itaca, iniziativa promossa dall’Associazione Italiana contro le Leucemie i Linfomi e il Mieloma Sezione di Brescia con la collaborazione delle Associazioni amiche “Ail Lecco”, “Ail Bergamo sezione Paolo Belli”, “Nati per Vivere”, “Lega Ticinese contro il Cancro” e “A.O.B. Associazione Oncologica Bresciana”.

Tre uscite sul Benaco, due sul Sebino, una sul Lario e due sul Ceresio a bordo di diverse imbarcazioni messe a disposizione gratuitamente da skipper e armatori di diversi circoli vela, per dare la possibilità ai pazienti oncologici ed ematologici di vivere quest’esperienza finalizzata alla riabilitazione psicologica e al miglioramento della qualità di vita dei malati.

La vela, per le particolari ed uniche condizioni in cui viene svolta e per gli stimoli che offre, nel corso degli anni si è rivelata un valido strumento terapeutico per persone con diverse disabilità e patologie. La riabilitazione assume in questo progetto un valore fondamentale della terapia onco-ematologica ed è per questo che l’AIL permetterà a chi ha vissuto l’esperienza della malattia di vivere una giornata all’insegna di stimoli ambientali e simbolici: andare oltre i limiti che sono dentro di noi.

In ogni porto avrà luogo un “Itaca Day”: i pazienti coinvolti, accompagnati da un equipe medica multispecialistica, avranno la possibilità di provare l’esperienza della vela in una giornata interamente dedicata a loro. Nei porti i volontari AIL si occuperanno di accogliere tutti gli ospiti che parteciperanno alla veleggiata.

L’obiettivo principale del Progetto ITACA è quello di attivare percorsi di approfondimento per la riabilitazione oncoematologica che sempre più si differenzia a seconda della patologia, e che va calibrata e personalizzata sui bisogni del paziente, indirizzando l’intervento ad una riabilitazione in senso globale tesa al miglioramento della qualità di vita.