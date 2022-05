Il 9 luglio il Brescia Pride 2022: il motto è #LeCoseCambiano

Brescia. Il Comitato Brescia Pride, con il motto #LeCoseCambiano, annuncia il ritorno della manifestazione per i diritti LGBTQIA+ il prossimo 9 luglio 2022. Quella del 2022 vuole essere un’edizione che coinvolga l’intera cittadinanza: “Abbiamo iniziato il nostro percorso con un’assemblea pubblica, che ci ha permesso di entrare in contatto con nuove persone e diverse realtà da tutta Brescia e provincia. Partecipano all’organizzazione dell’iniziativa diversi enti, tra i quali: Amnesty International Brescia, Caramelle in Piedi, Ciurma Pastafariana, Equanime, Virgin & Martyr. Si aggiungono un gran numero di persone singole, cittadinə vicinə alla causa, tra le quali: Andrea Di Martino, Andrea Zucchini, Marta Canzian, Stefano Alestra, Stefano Bosetti”.

Numerose le tematiche che vogliamo affrontare, descritte nel Manifesto. “Premessa fondamentale è quella del linguaggio: abbiamo deciso di utilizzare il simbolo schwa nella sua forma singolare (ə) e plurale (з) con l’intento di includere tutte le identità nel nostro messaggio. In un’ottica intersezionale, transfemminista, queer, antirazzista, antifascista, ecosocialista e collettiva, il Manifesto esplica i fondamentali del Pride bresciano: riconoscimento e tutela legale di ogni persona; prevenzione delle discriminazioni e contrasto alla violenza; diritto alla salute e cura della persona; laicità di stato e libertà di scelta; accoglienza; giustizia climatica e ambientale. Crediamo sia una necessità e un dovere nei confronti della nostra città, della cittadinanza e del nostro pianeta, fare il possibile per diminuire il nostro impatto ambientale”.