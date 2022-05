A Elnòs Shopping un fine settimana dedicato alla mamma

Roncadelle. Si avvicina a Elnòs Shopping un fine settimana dedicato alla festa della mamma. Nello spazio Refresh Hub, al piano terra del centro commerciale, vicino all’infopoint, gli studenti dei CFP della provincia di Brescia omaggeranno trattamenti di bellezza e altri prodotti, sia sabato che domenica dalle 9 alle 20. Insieme ai propri docenti, i giovani presteranno servizio nel campo dell’estetica e dell’acconciatura, con l’applicazione di smalto e l’esecuzione di massaggi a mani, viso e realizzazione di acconciature.

Ad affiancarli, i coetanei iscritti ai percorsi di pasticceria e florovivaismo. La due giorni “Ti coccoliAmo Mamma” è promossa dal Coordinamento degli Enti di formazione della provincia di Brescia (che raggruppa i 19 Centri di formazione professionale di Brescia e provincia) in sinergia con il centro commerciale bresciano, un appuntamento per tutte le mamme che merita di essere valorizzato per la passione del fare di tanti ragazzi coinvolti. Presenti per l’occasione i centri di formazione professionale EDUCO, OK SCHOOL, AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI, SCAR COOPERATIVA SAN GIUSEPPE, ENAC CANOSSA E AFGP “ARTIGIANELLI” che con l’occasione di celebrare la mamma avranno modo di far conoscere le proprie realtà e mettere in pratica quanto fino ad oggi imparato nel corso degli studi nella propria scuola. Per partecipare all’iniziativa sarà necessario presentarsi nel locale adibito e prendere appuntamento con gli studenti del percorso addetto alle vendite presente alla reception.

Proseguono al contempo anche gli appuntamenti settimanali all’insegna della fantasia per i più piccoli grazie alla collaborazione con Abibook – Cooperativa Sociale: sabato 7 maggio il laboratorio a tema “Viva, viva: la festa della mamma” sarà protagonista di Elnòs Leggi e Crea, prevedendo sessioni di 30 minuti, dalle 10 alle 12. Non mancherà al contempo l’appuntamento settimanale per gli appassionati della lettura con il Punto Biblioteca, la nuova casa per i libri che si aggiunge alle 236 biblioteche tra città e provincia nata grazie alla collaborazione con la Rete Bibliotecaria Bresciana: una porta che dà accesso, ogni sabato dalle 10 alle 12, a svariati milioni di libri, riviste e dvd in prestito, oltre che risorse multimediali accessibili gratuitamente sulla piattaforma Media Library On Line. Entrambe le iniziative, a partecipazione gratuita, si terranno al primo piano, nell’area Pellizzari/Ikea.