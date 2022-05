A Palazzolo un fine settimana di musica e cibo da strada

Palazzolo sull’Oglio. Eatinero è il festival itinerante di street food in programma dal 6 all’8 maggio a Palazzolo sull’Oglio, in Piazzale Papa Giovanni XXIII. Tre giorni dedicati al cibo di strada, con la partecipazione di alcuni tra i migliori food truck d’Italia, e alla musica dal vivo (line-up: Cadillac Circus, Cek & the Stompers, Black Mama).

L’evento, giunto alla terza edizione, è promosso da Eatinero, una delle più importanti realtà italiane nel mondo dello street food, e dal comune di Palazzolo sull’Oglio.

Sarà un lungo weekend dedicato allo street food di qualità, a base di materie prime selezionate e prodotti del territorio, per esaltare e promuovere le tipicità gastronomiche italiane e non solo: dal 6 all’ 8 maggio colori, sapori, musica dal vivo e attività per la Festa della mamma. L’area festival verrà interamente allestita con tavoli, sedute e altri dettagli vocati alla massima convivialità e sarà vivacizzata da dodici food truck di Eatinero.it: tra le proposte, di alta qualità e tutte preparate al momento, hamburger, panini gourmet, cibo etnico, cucine regionali, frittini di pesce e tante altre golosità… Rischio sete scongiurato con il beer truck di Birra di Classe e la sua tap list di birre provenienti dai migliori microbirrifici italiani e – novità del 2022 – i cocktail artigianali alla spina.

Sarà un evento di street food all’aria aperta: si potrà pranzare e cenare ma anche godersi una birra, un bicchiere di vino e qualche stuzzichino nel pomeriggio, all’ora dell’aperitivo o dopo cena; in pieno stile festival, la musica dal vivo farà il resto: concerti e performance live con band e vibrazioni in bilico tra blues, soul e rock’n’roll movimenteranno le tre serate. Si dedicherà ampio spazio anche alla Festa della mamma, l’8 maggio, con due laboratori creativi, sia per bambini che per adulti. L’ingresso al Festival è gratuito.

Orari: venerdì 6 maggio, dalle 18 a mezzanotte, sabato 7 maggio, dalle 11 a mezzanotte, domenica 8 maggio, dalle 11 a mezzanotte

PROGRAMMA

Venerdì 6 maggio

ore 18: inaugurazione.

ore 21: concerto Cadillac Circus. La musica incontra la giocoleria, il circo e la magia live. Un duo micidiale: un cantante/mago/giocoliere madrelingua inglese e un chitarrista con la loop station. Due ore di spettacolo per tutte le età e i gusti. Il surreale Stephen Hogan e le architetture sonore della chitarra di Luca Gallina fanno di Cadillac Circus uno spettacolo unico nel suo genere. Il repertorio è composto da interludi strumentali e canzoni di autori contemporanei e non, rivisti secondo un’originale prospettiva sonora. Campioni di chitarra real time sono lo sfondo musicale su cui Stephen riversa la sua poliedricità artistica.

Sabato 7 maggio

ore 11: apertura evento.

ore 11-14.30 e 16-18: Libribelli. Uno spazio “morbido” dove rilassarsi accompagnati dalla lettura di albi illustrati, silent book, librigioco, cantastorie, kamishibai a cura de La Corte della Carta.

ore 21: concerto Cek & the Stompers. Personaggio unico all’interno del circuito blues, chitarrista, cantante e autore, nel 2002 Andrea Franceschetti forma la band Cek Out con Paolo e Marco Xeres, registrando due album. Il successo li porta a suonare in numerosi festival. Dal 2004 al 2007 suona con il bluesman americano Louisiana Red e poi, dal 2008 al 2014, con Pietro Maria Tisi e Carlo Poddighe forma i Cek Deluxe, incidendo due dischi. Al contrabbasso e voce c’è la blueswoman Alessandra Cecala, da tanti anni sulla scena italiana e internazionale. All’armonica e voce uno tra i migliori e più eclettici armonicisti in circolazione: Giorgio Peggiani. Negli anni, ha collaborato con diversi artisti della scena blues italiana e non solo, tra cui Rudy Rotta, Washboard Chaz e Davide Van De Sfroos. Il culmine di queste esperienze musicali è l’album “Armonicando” (2019), dove l’armonica fa da trait d’union in un percorso che spazia attraverso diversi generi: blues ma anche traditional, folk, rock. A completare il quartetto la giovanissima cantante Annalisa Giudici Favero, che si accompagna suonando la washboard. Dotata di una voce accattivante, ai cori e washboard va a completare il sound e il ritmo di Cek Franceschetti & The Stompers.

Domenica 8 maggio

ore 11: apertura evento.

ore 11-14.30 e 16-18: Festa della Mamma – Laborarorio manipolativo per bambini a cura di Corte della Carta

ore 14-15: Festa della Mamma – laboratorio di Kokedama tenuto da Kokelove. In occasione della Festa della mamma viene proposto un laboratorio gratuito tenuto da Kokelove per imparare a fare i Kokedama (l’arte di origine giapponese di coltivare le piante senza vaso). Questa tecnica permette di realizzare piccoli giardini pensili o sospesi e creare atmosfere da giardino zen in qualunque angolo della casa con diversi tipi di piante. Al termine del laboratorio i partecipanti riceveranno un pensiero da regalare alle rispettive mamme. Iscrizioni tramite Eatinero alla mail info@eatinero.it; posti limitati.

ore 20: concerto Black Mama. La band è formata da Nicolò Carozzi (chitarra e voce), Andrea Marchioretti (batteria) e Paolo Stellini (basso). Il power trio nasce con l’idea di creare un suono caldo e granitico che, attraverso la formula jam band, mescoli liberamente diverse influenze musicali che vanno dal blues all’hard rock passando per influenze soul e il funky. Il loro habitat naturale è il palco, dove i brani si trasformano in ogni concerto attraverso jam session in cui emerge tutta la carica espressiva della band.