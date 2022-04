Primo maggio: alle 9 il corteo, alle 11 gli interventi in piazza Loggia

Brescia. L’appuntamento in città per la celebrazione della tradizionale festa delle lavoratrici e dei lavoratori del 1 maggio, finalmente libera dai limiti imposti negli ultimi anni dalla pandemia, è alle ore 9.00 in piazza Garibaldi da dove partirà il corteo della manifestazione che attraverserà le vie di Brescia, accompagnata dalle note della banda cittadina. Alle ore 11 in piazza Loggia gli interventi dei delegati di Cgil, Cisl, Uil e le conclusioni di Rocco Palombella, segretario generale della Uilm nazionale.