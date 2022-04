Contro il disagio giovanile 1,6 milioni di euro da Regione Lombardia

Milano. Con il bando ‘Giovani Smart-SportMusicaARTe’ Regione Lombardia intende contrastare il disagio giovanile e sostenere progetti di partecipazione e inclusione sociale. “Un segnale forte di Regione Lombardia per dare una risposta concreta alle giovani generazioni e rispondere alle difficoltà che la pandemia ha creato in questi due anni”, ha detto il consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega Floriano Massardi. “La dotazione finanziaria è pari a 1,6 milioni di euro ed è destinata a soggetti pubblici o privati con sede legale o operativa in Lombardia”.

I progetti possono prevedere la creazione di percorsi di crescita, partecipazione e inclusione, con l’organizzazione di iniziative gratuite di carattere sportivo, culturale, artistico, musicale, teatrale o ludico-ricreativo e con l’avvio di azioni mirate all’assistenza e al supporto psicologico per i giovani in condizioni di fragilità.

“Le iniziative potranno essere finanziate con un contributo, a fondo perduto, fino ad un massimo dell’80% delle spese ammissibili, in ogni caso compreso tra un minimo di 20mila euro e un massimo di 40mila. La domanda di partecipazione deve essere presentata sulla piattaforma regionale Bandi online a partire dal 2 maggio e fino al 6 giugno 2022”, conclude Massardi.