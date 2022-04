A Elnòs Shopping libri e creatività per tutta la famiglia

Roncadelle. “Nulla si distrugge, tutto si trasforma”: questo il principio alla base del modello di Economia Circolare che la Rete di Cooperative Sociali Cauto fa suo ormai da venticinque anni. Grazie alla collaborazione con Elnòs Shopping, sabato 30 aprile, dalle ore 15 alle 19, nello spazio Refresh Hub a piano terra a fianco dell’Infopoint, in occasione del laboratorio Renew T-Shirt per una shopper a impatto zero, grandi e piccini potranno portare e rivisitare la propria maglietta del cuore ormai rovinata o che non va più bene e ridarle nuova vita oppure scegliere, tra tanti capi messi liberamente a disposizione, colori e misure differenti per creare la propria bag a impatto zero guidati dagli educatori della Cooperativa Cauto.

Proseguono al contempo anche gli appuntamenti settimanali all’insegna della fantasia per i più piccoli grazie alla collaborazione con Abibook – Cooperativa Sociale: sabato 30 aprile il laboratorio a tema “Che spasso!”, permetterà di vivere la lettura come un momento felice, rilassante, oltre che divertente, con racconti buffi, umoristici e coinvolgenti che saranno i protagonisti di Elnòs Leggi e Crea, prevedendo sessioni di 30 minuti, dalle 10 alle 12, per coinvolgere i più piccoli in grandi risate.

Non mancherà al contempo l’appuntamento settimanale per gli appassionati della lettura con il Punto Biblioteca, la nuova casa per i libri che si aggiunge alle 236 biblioteche tra città e provincia nata grazie alla collaborazione con la Rete Bibliotecaria Bresciana: una porta che dà accesso, ogni sabato dalle 10 alle 12, a svariati milioni di libri, riviste e dvd in prestito, oltre che risorse multimediali accessibili gratuitamente sulla piattaforma Media Library On Line. Entrambe le iniziative, a partecipazione gratuita, si terranno al primo piano, nell’area Pellizzari/Ikea.