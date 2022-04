A Elnòs Shopping refresh di primavera insieme ai laboratori di Cauto

Brescia. “Nulla si distrugge, tutto si trasforma”: questo il principio alla base del modello di Economia Circolare che la Rete di Cooperative Sociali CAUTO fa suo ormai da venticinque anni. Grazie alla collaborazione con ELNÒS Shopping, da sabato 23 aprile, nello spazio Refresh Hub a piano terra a fianco dell’Infopoint, avranno inizio dei laboratori per trasformare capi in disuso in veri e proprio accessori di design, diventando così artefici, attraverso le proprie creazioni, di pezzi unici alla moda “belli per gli occhi” e “utili all’ambiente”.

Sabato 23, lunedì 25 e sabato 30 aprile, dalle ore 15 alle 19 sarà la volta di RENEW T-SHIRT per una shopper a impatto zero: grandi e piccini potranno portare e rivisitare la propria maglietta del cuore ormai rovinata o che non va più bene e ridarle nuova vita oppure scegliere, tra tanti capi messi liberamente a disposizione, colori e misure differenti per creare la propria bag a impatto zero guidati dagli educatori della Cooperativa CAUTO.

Venerdì 29 aprile le esperte della Cooperativa Il Segno insegneranno nel workshop RENEW OLD JEANS per una hand bag personalizzata dalle ore 17 alle 19: quante cose si possono creare dai nostri vecchi jeans, realizzando insieme al pubblico delle borsette di grande effetto. Partecipazione limitata a un massimo di 12 persone per sessione.

Per tutti i laboratori l’adesione è gratuita, sarà sufficiente l’invio di una mail all’indirizzo elnoseventi@gmail.com.

Proseguono nel frattempo gli eventi all’insegna della fantasia e della creatività in collaborazione con Abibook – Cooperativa Sociale: sabato 23 aprile, in concomitanza con la Giornata Mondiale del Libro, letture e laboratori per bambini a tema “La magia del Libro” saranno i protagonisti di ELNÒS Leggi e Crea con sessioni della durata di 20 minuti circa dalle 10 alle 12. Scopriremo insieme i testi che hanno fatto la storia della letteratura dell’infanzia, storie, racconti e fiabe in grado di far volare curiosità, creatività e fantasia dei piccoli lettori. Per i lettori di tutte le età, non mancherà al contempo l’appuntamento settimanale con il Punto Biblioteca, la nuova casa per i libri che si aggiunge alle 236 biblioteche tra città e provincia nata grazie alla collaborazione con la Rete Bibliotecaria Bresciana: una porta che dà accesso, ogni sabato dalle 10 alle 12, a svariati milioni di libri, riviste e dvd in prestito, oltre che risorse multimediali accessibili gratuitamente sulla piattaforma Media Library On Line.

Entrambe le iniziative, gratuite per il pubblico, si terranno al primo piano, nell’area Pellizzari/Ihea.