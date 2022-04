Punti giovani nelle biblioteche: un’esperienza che continua in Valtrompia

Valtrompia. Continua l’esperienza di Punto.Comune, un progetto avviato nel 2021 grazie al contributo di Regione Lombardia che ha visto l’apertura da parte di Civitas di punti giovani nelle biblioteche valtriumpline.

Punto.Comune è un servizio di punti giovani itineranti attivo fino a fine giugno 2022 nelle biblioteche di Bovezzo, Concesio, Gussago, Lumezzane, Marcheno, Nave e Ome con l’obiettivo di fornire ai giovani informazioni sull’orientamento scolastico e universitario, su corsi e workshop, sulla ricerca del lavoro, sulla stesura del cv, sul volontariato, su viaggi e lavori all’estero.

La scelta di realizzare questi sportelli nelle biblioteche ha una motivazione ben precisa, dal momento che sono luoghi facilmente raggiungibili, aperti più giorni a settimana e di facile accesso. In biblioteca è possibile trovare molte informazioni e non solo nei libri, come dimostra l’esperienza di Punto.Comune.

Per rimanere sempre aggiornato su offerte di lavoro e attività è possibile seguire i profili facebook e instagram @punto.comune

I punti Giovani sono attivi:

lunedì: biblioteche di Bovezzo 14.30-17.00 e Nave 17.30-20.00

martedì: biblioteca di Ome 14.30-17.00

mercoledì: biblioteca di Marcheno 14.30-17.00

giovedì: biblioteca di Gussago 14.30-17.00 e Concesio 17.30-20.00

venerdì: biblioteca di Lumezzane 14.30-17.00

Per fissare un appuntamento contattare Punto Comune su whatsapp al numero 3351580284 o tramite mail all’indirizzo puntocomunevt@gmail.com