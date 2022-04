Brescia, un hub per il sostegno alimentare delle famiglie ucraine

Brescia. Sabato 23 aprile verrà avviata, nella sede dell’ex Omb in via Chiappa 27, l’attività del centro di distribuzione dei generi di prima necessità per l’emergenza causata dalla guerra in Ucraina.

Il centro sarà gestito da Croce Rossa Italiana – Comitato di Brescia con la collaborazione di Caritas Diocesana di Brescia, della Cooperativa Cauto e di Maremosso mediante un accordo progettuale con il Comune di Brescia.

La distribuzione avverrà inizialmente il sabato e la domenica dalle 9 alle 16. A ciascun nucleo famigliare verrà consegnato un pacco alimentare il cui contenuto varierà a seconda della composizione della famiglia e della presenza di bambini, per consentire una autonomia di quindici giorni. Dopo un breve periodo di sperimentazione e di verifica organizzativa saranno valutate modifiche, tra le quali anche l’aumento dei giorni di apertura.

L’accesso allo spazio è facilitato da un cortile interno che consente il passaggio delle automobili. La vicinanza della metropolitana (ultima fermata Sant’Eufemia – Buffalora) agevola ulteriormente il raggiungimento della sede.

Il Comune di Brescia intende così riconoscere e rinforzare le iniziative avviate dalle Associazioni, dalle Parrocchie e da tanti cittadini che si sono tempestivamente attivati con tanto impegno e tanta motivazione per fronteggiare l’emergenza ucraina.

L’obiettivo è di creare un punto di distribuzione centrale rivolto alle famiglie ucraine che non sono inserite nei canali istituzionali di accoglienza come i Cas (Centri di Accoglienza Straordinaria) e il Sai (Sistema di Accoglienza e Integrazione) o nel sistema di accoglienza diffusa che prenderà avvio a breve con l’intervento della Protezione Civile Nazionale. Lo stesso principio è stato sperimentato nel periodo dell’emergenza pandemica e ha favorito lo sviluppo di collaborazioni tra tante realtà, anche istituzionali. Un sistema che ha permesso di ottimizzare l’impiego di risorse umane ed economiche.

Per eventuali donazioni o informazioni è possibile contattare:

Croce Rossa Italiana Comitato di Brescia brescia@cri.it (referente organizzativo)

Dott.ssa Megni Francesca fmegni@comune.brescia.it (referente Comune di Brescia)