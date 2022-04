Al Don Milani gli studenti organizzano una raccolta di vestiti usati

Montichiari. Nell’ambito delle percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento svolti dalla classe quarta B dell’Istituto professionale per i servizi commerciali Don Lorenzo Milani di Montichiari, sabato 23 aprile si terrà in tutta la scuola di via Marconi una raccolta di abiti e indumenti usati, realizzata dagli studenti in collaborazione con i volontari del Gruppo di impegno missionario di Esenta di Lonato e con gli operatori della cooperativa Cauto.

La raccolta si terrà dalle ore 7.50 alle ore 10.30 in tutti e quattro i plessi in cui si articola l’istituto diretto dalla preside Claudia Covri. Per informazioni e raggagli si può telefonare allo 030.961410.