Dall’Africa all’Ucraina: un convegno sull’accoglienza di Museke e InterMed

Castenedolo. Interessante incontro quello in programma il prossimo mercoledì 20 aprile a Castenedolo, presso la sala dei Disciplini (ore 20,30 ingresso libero). La Fondazione Museke, insieme con InterMed Onlus e il patrocinio del comune e della parrocchia di San Bartolomeo, ha organizzato un convegno dal titolo “Emergenza in Ucraina, guerra nel mondo ed esperienze di accoglienza”. L’idea è quella di percorrere le tappe dell’accoglienza passando per i diversi luoghi martoriati dai conflitti e dalla violenza, giungendo poi nell’Est Europa del 2022. Il tema al centro è il rapporto con le persone; i legami e le speranze delle genti costrette a lasciare, per una serie di motivi, le terre di origine. Ci si interrogherà sui modelli di assistenza, analizzando le necessità e contestualizzandole con il presente.

Dopo i saluti di Pierluigi Bianchini, sindaco di Castenedolo, interverranno Antonella Bertolotti (InterMed Onlus), Santina Bianchini (Compagnia italiana contro le mine), Anzhelika Shevchuk (InterMed Onlus), Livia De Carli (Fondazione Museke) e Giuseppe Romanini (Fondazione Museke).