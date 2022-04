Rovato, un’innovativa palestra Hygge per la riabilitazione pediatrica

Rovato. Fondazione Don Gnocchi ha inaugurato presso il Centro Spalenza di Rovato una nuova area riabilitativa dedicata alla presa in carico integrata dei bambini da 0 ai 18 anni, con disturbi neuromotori e psicorelazionali. Si tratta di una innovativa palestra per la riabilitazione pediatrica, progettata per offrire ai piccoli pazienti un ambiente ludico e accogliente, in cui sentirsi a proprio agio e partecipare così attivamente al percorso riabilitativo proposto dai terapisti dell’età evolutiva del Centro Don Gnocchi. La struttura è stata chiamata con un sostantivo preso in prestito dalle lingue danese e norvegese, Hygge, impiegato per definire un sentimento correlato al senso di comodità, sicurezza, accoglienza e familiarità.

“La palestra Hygge rappresenta per i terapisti dell’età evolutiva di Fondazione Don Gnocchi di Rovato”. spiega il Dott. Maurizio Vincenzo Falso, Medico Fisiatra e Responsabile del Servizio di Riabilitazione del Centro E. Spalenza, “l’opportunità di lavorare in un ambiente accogliente e stimolante che si adatti a ogni esigenza psicomotoria e relazionale dei nostri bambini, sviluppandone la creatività e rendendo la seduta fisioterapica non solo efficace dal punto di vista riabilitativo ma anche divertente”.

La palestra Hygge è strutturata in aree di lavoro distinte (corner), ciascuna delle quali è dotata di un allestimento che stimoli la esplorazione ed espressione di abilità sensori-motorie specifiche del bambino. Troviamo per esempio il corner della integrazione sensori-motoria, all’interno del quale la terapista valuta e ottimizza le abilità visuo-percettive, visuo-motorie e prassiche del bambino preso in carico. Allo stesso modo, vengono esplorate e amplificate altre abilità sensori-motorie del bambino nell’angolo dell’arrampicata e della camminata. Durante la seduta ciascun bambino viene seguito secondo un programma riabilitativo personalizzato che prevede l’esplorazione dei deficit sensori-motori e l’elaborazione di un trattamento mirato alla rimodulazione integrata delle proprie abilità.

Lo staff della palestra Hygge è coordinato dalla fisioterapista Federica Mola e condotto operativamente dalle fisioterapiste dell’età evolutiva Lara Vanoli, Sara Bignotti e Rachele Cordioli. La realizzazione di questo progetto è stata resa possibile da Poliortopedia Brescia che ha donato la messa in opera e l’allestimento della palestra.

Il progetto Hygge nasce con l’intento di offrire alle famiglie e alle strutture ospedaliere per acuti della provincia di Brescia un centro riabilitativo di riferimento per la presa in carico globale del bambino affetto da disabilità. È in quest’ottica che l’intero staff clinico-riabilitativo della palestra collabora ed interagisce quotidianamente con figure trasversalmente coinvolte nella cura dei nostri bambini come Neuropsichiatri, Ortopedici Pediatrici, Neurochirurghi ed Istituzioni Scolastiche. All’attività riabilitativa della palestra Hygge, inoltre, è stata affiancata la presenza in struttura di un ambulatorio fisiatrico convenzionato con il Ss dell’età evolutiva e delle patologie dell’accrescimento e del rachide.