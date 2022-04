Anna Maria Gandolfi confermata alla guida del Lions Club Brescia Capitolium

(red.) Brescia. Il Lions Club Brescia Capitolium rinnova la sua fiducia alla Presidente Anna Maria Gandolfi. Il LC Brescia Capitolium -si legge in una nota- è un Club storico composto da sole donne inclini al servizio umanitario, che offrono il loro tempo per servire insieme il prossimo. Unite, si rimboccano le maniche e partecipano attivamente a iniziative a supporto della comunità sperando con il loro impegno di avere un impatto duraturo e lasciare un segno sulla vita di più persone possibili.

Nell’ultimo anno il Lions Club Brescia Capitolium si è arricchito della presenza di dieci nuove socie, pronte a dare il buon esempio, stringere relazioni interpersonali e migliorare il mondo attraverso la solidarietà e i numerosi service attivi.

Ieri, 12 aprile 2022, è stata convocata l’assemblea delle socie del LC Brescia Capitolium per eleggere il nuovo consiglio per l’anno 2022/2023.

È stata rinnovata la carica di Presidente e Presidente del Comitato dei soci (GMT) ad Anna Maria Gandolfi. Il nuovo Consiglio Direttivo è inoltre composto da: la vice presidente Tiziana Quartini, la segretaria Carla Soave, la tesoriera Marina Scardi, la cerimoniera Nadia Bertana, la referente per la LCIF (Lions Clubs International Foundation) è la consigliera Fulvia Valseriati.

“Sono soddisfatta di questa nuova squadra piena del giusto entusiasmo che è motore per servire le persone fragili, ogni socia nuova avrà una mentore affinchè siano ben compresi i principi lionistici” conferma la presidente Anna Maria Gandolfi.

Il LC Capitolium quest’anno ha sostenuto l’associazione I bambini Dharma e l’associazione AMA contro i disturbi alimentari.