Elnòs shopping, oggi Gaia Segattini incontra Domestika

Brescia. “Gaia Segattini incontra Domestika: una storia di craft, sostenibilità e empowerment”: nel pomeriggio di questo martedì 12 aprile, alle 17,30, lo spazio in prossimità dell’Infopoint a piano terra di Elnòs Shopping ospiterà l’incontro conclusivo del format Formidabile Sostenibile. Storie di Cambia-Menti dedicato all’approfondimento di temi green, etica e handmade a 360 gradi.

Gaia Segattini, fashion designer con 19 anni di esperienza come freelance su marchi di target giovane internazionali, occupandosi di divulgazione su tematiche riguardanti la sostenibilità, il Made in Italy e la buona imprenditoria, cercando ogni giorno di costruire lo spirito critico del suo pubblico, incontrerà Chiara Bassi, country manager Italia di Domestika, la più grande piattaforma di e-learning creativo, nata in Spagna nel 2022 e diffusa poi in tutto il mondo, progettata per migliorare le capacità creative delle persone in determinati settori professionali o nella quotidianità. Un confronto che metterà in luce percorsi inclusivi per tutti, con un focus sull’artigianato emergente e la valenza sociale data dai percorsi di crescita attuati per raggiungere nuovi obiettivi nel quotidiano.

Per partecipare (numero max 30 partecipanti), gratuitamente, è necessario registrarsi inviando una mail a elnoseventi@gmail.com o tramite piattaforma eventbrite.it “Gaia Segattini incontra Domestika: craft, sostenibilità e empowerment” – https://www.eventbrite.it/e/biglietti-gaia-segattini-incontra-domestika-craft-sostenibilita-e-empowerment-317533179287