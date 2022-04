Dalla Regione 13 milioni per il fondo di inclusione dei disabili

Milano. Regione Lombardia ha approvato i criteri di finanziamento del fondo per l’inclusione delle persone con disabilità per l’annualità 2022. “Questi contributi sono a favore della socializzazione e integrazione delle persone disabili attraverso la realizzazione di progetti articolati, su quattro linee di intervento, per una dotazione finanziaria pari a 13 milioni di euro. Si tratta di azioni mirate con l’obiettivo di favorire nel quotidiano le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive”, informa Floriano Massardi, consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega.

Le linee di intervento riguardano nello specifico i parchi gioco inclusivi, i percorsi naturalistici accessibili, le strutture semiresidenziali per disabili e i servizi in ambito sportivo. Le sovvenzioni regionali, a fondo perduto, possono arrivare fino al 95% della spesa ammissibile per un massimo di 100mila euro a seconda della modalità di contributo prevista, per ogni progetto, nei dettagli delle quattro linee di intervento.

“Grazie a Regione Lombardia e all’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Alessandra Locatelli per aver destinato una cifra importante con l’obiettivo di una ampia diffusione, sul territorio lombardo, di interventi diretti all’abbattimento di ogni barriera. Continua così l’impegno regionale nel favorire la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita quotidiana e garantire una vera inclusione”, conclude Massardi.