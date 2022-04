Anna Chiti Batelli nuovo vice prefetto vicario di Brescia

Brescia. Il viceprefetto Anna Chiti Batelli si è insediata presso la Prefettura di Brescia come nuovo vicario del prefetto Maria Rosaria Laganà. Nata a Firenze il 24 novembre 1963, Anna Chiti Batelli è laureata in Giurisprudenza ed abilitata all’esercizio della professione forense. Entrata in carriera prefettizia nel settembre 1990, è stata destinata alla Prefettura di Firenze, dove si è occupata di polizia amministrativa, statistica, cittadinanza e difesa dell’amministrazione davanti all’autorità giudiziaria.

Dal 19 marzo 2018 ha svolto in reggenza l’incarico di capo di gabinetto, assumendone la titolarità dal 15 ottobre 2018.

Tra le attività espletate nel corso della carriera si ricorda la partecipazione, in qualità di componente, a numerose commissioni, al Comitato per il lavoro e l’emersione del sommerso e a varie commissioni di vigilanza e scarto di atti d’archivio. E stata anche nominata presidente supplente della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Firenze.