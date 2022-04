Dal 23 aprile a Montichiari torna Seridò, la festa dei bambini

Montichiari. Torna, presso il Centro Fiera di Montichiari (via Brescia 129), Seridò, la grande festa dedicata ai bambini, che da più di 20 anni offre aree gioco, spazi creativi, stand attivi, attrazioni, spettacoli e attività che permettono ai più giovani di giocare liberamente, divertirsi ed emozionarsi: non semplici spettatori, ma protagonisti.

Bambini e genitori insieme possono giocare liberamente negli spazi attrezzati, entrare in un teatro ed assistere a uno spettacolo, partecipare ai laboratori creativi, scoprire nuovi sport, cantare, sperimentare in prima persona situazioni di gioco da ripetere, poi, nel quotidiano.

L’edizione 2022 si svolge nelle giornate 23, 24, 25, 29 e 30 aprile e 1 maggio. L’orario è continuato dalle 9,30 alle 19,00.

L’evento si svolge al chiuso e si terrà anche in caso di pioggia. Ogni giorno c’è un massimo di presenze: l’accesso sarà regolato dalla normativa Covid in essere alla data dell’evento. I biglietti sono acquistabili solo attraverso la biglietteria online a questo link: bambini fino ai 2 anni, ingresso gratuito; bambini dai 3 ai 12 anni 5 euro; adulti e ragazzi dai 13 anni 14 euro; disabili e un accompagnatore ingresso gratuito (è richiesto il passaggio alla cassa del Centro Fiera).