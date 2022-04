Inaugurata Cosmodonna: la fiera dedicata al cosmo femminile

Brescia. Si è inaugurata venerdì con il classico taglio del nastro, Cosmodonna, la prima ed unica fiera nazionale dedicata all’universo femminile. Ideata ed organizzata da Area Fiera – expo organizer con vocazione fieristica fondata nel 2008 – Cosmodonna dopo due anni di rinvii, ha aperto i battenti al Brixia Forum / Fiera di Brescia e resterà aperta fino all’11 aprile. Il biglietto costa 12 euro alle casse (10 se acquistato on line), ingresso gratuito fino a 10 anni.

“Cosmodonna offre alle visitatrici un’esperienza unica e davvero emozionante” dice Mauro Grandi, direttore di Area Fiera. “A questo progetto lavoriamo da più di due anni. Finalmente ora possiamo raccogliere i frutti del nostro lavoro”.

Durante la prima giornata si sono tenuti numerosi eventi seguiti da un nutrito numero di partecipanti sia in presenza sia in diretta streaming.

Sabato 9 aprile segnaliamo alcuni eventi interessanti come:

Una storia di successo: Claudia Ghiso e i contributi per l’imprenditoria femminile – Quali sono gli ingredienti per diventare un’imprenditrice? Coraggio, intraprendenza, una manciata di creatività, ma anche un pizzico di fortuna. A spiegare i “dietro le quinte” di una storia legata all’imprenditoria femminile sarà Claudia Ghiso, amministratrice delegata di Incentivi Italia che è riuscita a costruire in poco tempo una realtà innovativa e di successo legata ai fondi statali ed europei.

L’ansia al giorno d’oggi: impariamo a conoscerla e gestirla affinché diventi utile

Fitness Antiaging: innovativo, semplice e sicuro metodo di esercizio fisico atto a rendere la persona Come aumentare il nostro benessere corporeo e mentale attraverso la cura del nostro corpo e della nostra mente.

Allenare il cervello per mantenere la memoria: quali differenze fra uomo e donna? Con l’età si assistono a modificazioni delle funzioni di memoria che generalmente non interferiscono con le usuali attività; talvolta le perdite diventano progressive e possono compromettere l’autonomia.

Mental coaching obiettivo donna: Chi è un mental coach? Come può aiutarci nell’obiettivo di donna, mamma e maggiore autostima?

I Lab di autoproduzione cosmetica propongono: Lo shampoo solido e lo steccofricio.

Cosmodonna fino all’11 aprile presso Brixia Forum / Fiera di Brescia, dalle 9.00 alle 20.00, tranne lunedì dalle 9.00 alle 18.00.