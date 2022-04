Craft, sostenibilità e empowerment, Gaia Segattini incontra Domestika

Brescia. “Gaia Segattini incontra Domestika: una storia di craft, sostenibilità e empowerment”: martedì 12 aprile, alle 17,30, lo spazio in prossimità dell’Infopoint a piano terra di Elnòs Shopping ospiterà l’incontro conclusivo del format Formidabile Sostenibile. Storie di Cambia-Menti dedicato all’approfondimento di temi green, etica e handmade a 360 gradi.

In questa occasione, Gaia Segattini, fashion designer con 19 anni di esperienza come freelance su marchi di target giovane internazionali, occupandosi di divulgazione su tematiche riguardanti la sostenibilità, il Made in Italy e la buona imprenditoria, cercando ogni giorno di costruire lo spirito critico del suo pubblico, incontrerà Chiara Bassi, country manager Italia di Domestika, la più grande piattaforma di e-learning creativo, nata in Spagna nel 2022 e diffusa poi in tutto il mondo, progettata per migliorare le capacità creative delle persone in determinati settori professionali o nella quotidianità. Un confronto che metterà in luce percorsi inclusivi per tutti, con un focus sull’artigianato emergente e la valenza sociale data dai percorsi di crescita attuati per raggiungere nuovi obiettivi nel quotidiano.

Per partecipare (numero max 30 partecipanti), gratuitamente, sarà necessario registrarsi inviando una mail a elnoseventi@gmail.com o tramite piattaforma eventbrite.it “Gaia Segattini incontra Domestika: craft, sostenibilità e empowerment” – https://www.eventbrite.it/e/biglietti-gaia-segattini-incontra-domestika-craft-sostenibilita-e-empowerment-317533179287

La creatività si coltiva già dai primi anni: proseguono nel frattempo sabato 9 aprile gli eventi all’insegna della fantasia e della creatività per i più piccoli in collaborazione con Abibook – Cooperativa Sociale: letture e laboratori dedicati al mondo del lupo, protagonista dei libri scritti e illustrati da Orianne Lallemand e Eléonore Thuillier ed editi da Gribaudo , saranno i protagonisti di ELNÒS Leggi e Crea, il format dedicato alla fascia d’età dai 4 agli 8 anni, con sessioni di 30 minuti dalle 10 alle 12.

Non mancherà al contempo, sempre nella giornata di sabato, l’appuntamento settimanale per gli appassionati della lettura con il Punto Biblioteca, la nuova casa per i libri che si aggiunge alle 236 biblioteche tra città e provincia nata grazie alla collaborazione con la Rete Bibliotecaria Bresciana: una porta che dà accesso, ogni sabato dalle 10 alle 12, a svariati milioni di libri, riviste e dvd in prestito, oltre che risorse multimediali accessibili gratuitamente sulla piattaforma Media Library On Line. Entrambe le iniziative avranno una nuova collocazione, al primo piano, nell’area Pellizzari/Ikea.