“Odissea della Pace 3”, parte da Milano il convoglio umanitario per l’Ucraina

Milano. Il 12 aprile, alle 4.30, partirà da Milano il convoglio umanitario “Odissea della Pace 3” carico di aiuti per il popolo ucraino. A riempire i tir il giorno prima saranno, insieme a tanti altri volontari, i dipendenti dell’azienda Softec SpA, società quotata sul segmento AIM di Borsa Italiana, impegnati in un team building all’insegna della solidarietà. Sarà un’occasione per aiutare concretamente chi in queste settimane sta vivendo i momenti drammatici della guerra, cercando di portare conforto e sostegno prima della Pasqua. Il convoglio partirà con generi alimentari di prima necessità, medicinali ma anche pile, caricabatterie, matite colorate e blocchi di carta, per alleviare le sofferenze dei più piccoli. La staffetta umanitaria dei convogli “Odissea della Pace” ha già concluso due spedizioni, grazie al lavoro di centinaia di persone, la collaborazione di associazioni e anche aziende di autotrasporti. Fino ad oggi sono state concluse due carovane solidali che hanno portato in totale 400 tonnellate di aiuti in Ucraina e coinvolto più di 300 volontari.

“La prossima spedizione ‘Odissea della Pace 3’, (che non sarà l’ultima), partirà il 12 aprile, in modo che arrivi per la Pasqua in Ucraina. È un segno di pace e amore per un popolo sofferente. Facciamo sì che questa Pasqua (dall’ebraico Pèsach, liberazione dalla schiavitù), diventi così un passaggio, una liberazione di questa sofferenza della guerra” racconta l’Arcivescovo Avondios Bica, della Chiesa Ortodossa Milanese di San Nicola, dove sono stati raccolti gli aiuti. “In momenti come questi crediamo che non sia mai abbastanza il supporto da poter offrire. Abbiamo deciso di dare un aiuto concreto con il nostro team. Lunedì prossimo i miei colleghi ed io saremo a Cimiano, alle porte di Milano, per aiutare a caricare i tir diretti in Ucraina con il frutto delle donazioni raccolte nell’ambito dell’iniziativa ‘Odissea della Pace 3’. La risposta della collettività al progetto è qualcosa di straordinario e il team di Softec ha aderito senza esitare, felice di farne parte” spiega Anna Fulconis, Corporate Communication Manager.

Chiunque volesse contribuire alle donazioni per il convoglio umanitario “Odissea della Pace 3” in partenza, può farlo fino a venerdì 8 aprile, portando medicinali, come ad esempio antinfiammatori e antibiotici, ma anche alimenti a lunga conservazione e cibo per animali, in via San Gregorio 5 dalle 10 alle 18.30 e in via Melzo 12, dalle 9.00 alle 19.00.