«La casa è un diritto», un presidio perché lo diventi davvero

(red.) Giornata di mobilitazione regionale sabato a Brescia, Pavia e Milano per il diritto all’abitare. A Brescia, davanti all’Istituto delle vendite giudiziarie di via Fura e sotto la sede bresciana della Regione Lombardia si sono dati appuntamento l’associazione Diritti per tutti, il Collettivo gardesano autonomo e il Centro sociale Magazzino47.

Le richieste sono il blocco di sfratti e pignoramenti (nel primo semestre del 2021 nel Bresciano sono state effettuate 792 esecuzioni immobiliari, in aumento rispetto agli anni precedenti), un nuovo piano di edilizia popolare, l’abolizione della legge regionale 2016.

Intanto, l’Aler ha case vuote che non vengono ristrutturate, mentre vanno rivisti i criteri per l’assegnazione degli alloggi popolari. Gli interventi tampone non risolvono, perché è necessaria una risposta strutturale per far fronte a un problema strutturale come quello dell’abitare, contro la speculazione legata alla rendita immobiliare.