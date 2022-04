Il Movimento Nonviolento rilancia la campagna per l’obiezione di coscienza

(red.) L’unico modo per fermare la guerra è non farla, l’unico modo per cessare il fuoco è non sparare. Riparte con queste parole d’ordine più che mai attuali la campagna del Movimento Nonviolento per l’obiezione di coscienza. “In Ucraina, in Russia, in Europa, in Italia, nel mondo, chi rifiuta le armi parla un’unica lingua, quella della pace”, si legge in una nota diffusa dai militanti bresciani del movimento. “Tutte le guerre hanno lo stesso volto di distruzione e morte, in Ucraina come in Afghanistan, nello Yemen come in Siria, in Palestina come nella Repubblica Democratica del Congo. Torti e ragioni, aggressori e aggrediti, si mescolano e precipitano insieme nel baratro. L’unico modo per fermare la guerra è non farla, l’unico modo per cessare il fuoco è non sparare. È questo il senso profondo dell’obiezione di coscienza: difendere la vita, la libertà, la giustizia, con la nonviolenza che è vita, libertà, giustizia”.

“Nel 50esimo anniversario dall’entrata in vigore della legge sull’obiezione di coscienza (15 dicembre 1972) è ancora attuale, e necessario, dichiararsi obiettori alla guerra”, prosegue il comunicato. “Il Movimento Nonviolento, aderente a Rete italiana Pace e Disarmo, propone a tutte e tutti di firmare una Dichiarazione che sarà poi consegnata al presidente della Repubblica, al presidente del Consiglio, allo Stato Maggiore dell’Esercito: non contate su di me se volete coinvolgervi nella guerra con più armi, più spese militari, più violenza. Per maggiori informazioni e per poter firmare, questa è la pagina web“.

“La campagna, partita pochi giorni fa, ha già visto la firma di oltre 700 persone in tutta Italia”, si legge ancora nella nota. “Anche il Movimento Nonviolento di Brescia si sta mobilitando e invita tutte le persone e le realtà interessate a partecipare ad una riunione organizzativa martedì 12 aprile alle 20.30 presso il Centro per la Nonviolenza in via Milano 65 a Brescia. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a: movimentononviolento.bs@alice.it o chiamare allo 0303229343″.