Massardi (Lega): “Fondamentale il ruolo degli Alpini nella nostra società”

(red.) Ricorre questo sabato 2 aprile la seconda giornata regionale della Riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini, istituita nel settembre 2020 dal consiglio regionale della Lombardia, per diffondere i valori storici, sociali e culturali degli Alpini e supportarne le attività.

“Poter celebrare gli Alpini e il loro sacrificio è per me motivo di estremo orgoglio. Gli Alpini rappresentano al meglio i più alti valori della nostra nazione: la coesione, lo spirito di fratellanza e l’altissimo senso civico dimostrato nella crisi pandemica”, ha detto Floriano Massardi, vicecapogruppo in consiglio regionale per la Lega e relatore della legge istitutiva della Giornata.

“Oggi come ieri, i valori che incarnano gli Alpini sono fondamentali per la nostra comunità e ritengo imprescindibile che vengano trasmessi alle generazioni future. Per questo fui proponente della legge che oggi ci permette di celebrare questa ricorrenza. Stamane”, prosegue Massardi, “ho partecipato all’alzabandiera a Polaveno (nella foto), nel pomeriggio alla cerimonia ufficiale, organizzata da Regione Lombardia, a Bergamo e in serata a Limone sul Garda. Da alpino tra gli Alpini, teniamo viva la memoria e portiamo in alto l’amicizia, la solidarietà e la fratellanza che questo straordinario gruppo di persone rappresenta”, conclude Massardi.