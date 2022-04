Protocollo Cri-Anci per i beni culturali, Ghilardi: “Pronti a campagna di sensibilizzazione”

(red.) Il vice presidente di Anci Lombardia, Giacomo Ghilardi, partecipa sabato 2 aprile, alle ore 11 presso l’Ossario di Solferino, alla cerimonia di avvio della campagna di promozione e tutela dei beni culturali nell’ambito del Protocollo di Intesa tra Croce Rossa Italiana e Anci, sottoscritto per garantire l’inclusione sociale, intraprendere azioni per sensibilizzare la popolazione alla protezione dei beni culturali e all’abolizione delle armi nucleari a sostegno di una cittadinanza attiva e consapevole. La cerimonia rappresenta il primo step dell’accordo, al via dal 2 aprile 2022 fino a dicembre 2023.

“Il nostro patrimonio culturale”, ha spiegato Giacomo Ghilardi, “rappresenta un bene comune di insostituibile valore identitario da tutelare nell’interesse dell’intera collettività. Un prodotto unico della nostra storia e del nostro paesaggio culturale di alto valore simbolico della nostra identità, specie nel momento storico che stiamo vivendo. Da qui le ragioni della campagna Cro-Anci che prevede la protezione dei beni culturali e l’apposizione dello Scudo Blu come segnaletica internazionale unificata sui monumenti di alto valore culturale. Anci Lombardia è pronta a supportare la campagna di sensibilizzazione dei cittadini e, in sinergia con le istituzioni preposte, le amministrazioni comunali lombarde nelle procedure di applicazione del contrassegno, con l’obiettivo di evidenziare le caratteristiche peculiari di ciascun Bene individuato”.

Oltre alla partecipazione del vice presidente Anci Lombardia, Giacomo Ghilardi, la cerimonia all’Ossario di Solferino prevede la presenza del sindaco, Germano Bignotti, del presidente società San Martino e Solferino, Fausto Fondrieschi, del vice presidente nazionale Cri, Rosario Maria Gianluca Valastro.