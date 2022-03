Giornata mondiale autismo, Anche Brescia celebra il 2 aprile

(red.) Anche Brescia celebra il 2 aprile, giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. Una data importante per il Fondo Autisminsieme, costituito sette anni fa dalla Congrega della Carità Apostolica, dalla Fondazione Dominique Franchi (amministrata dalla Congrega), da Anffas e da FoBap, con la successiva adesione di CoGeSS Valle Sabbia, La Nuvola Cooperativa sociale onlus, Spazio Autismo Valle Camonica e Cooperativa Cvl. Autisminsieme si occupa di offrire aiuto ai minori autistici e alle loro famiglie e lo fa con molteplici iniziative, che hanno sempre trovato uno sbocco fondamentale in questa giornata di inizio primavera.

Corri, pedala e cammina per l’autismo: online e in piazza

Grazie alla sinergia con CorriXBrescia, giovedì 31 marzo alle 19 si torna a correre e a camminare in piazza Vittoria, colorando le vie del centro storico di blu con le magliette di Autisminsieme. Un appuntamento che genera risorse preziose per l’azione a sostegno dei bambini autistici e regala alle famiglie speranza, condivisione e allegria. Dopo due anni di stop forzato a causa delle restrizioni sanitarie, l’edizione 2022 torna a essere anche un momento di ritrovo e aggregazione, pur nel rispetto di tutte le misure necessarie a contenere la diffusione del virus.

L’esperienza online maturata nelle due annate precedenti, tuttavia, non è stata archiviata, anzi. Anche quest’anno si replica l’iniziativa CorriXAutismo: l’idea è di correre (o camminare o pedalare), ognuno singolarmente, e coprire simbolicamente le distanze che ci sono state imposte durante la pandemia. Per ogni obiettivo chilometrico raggiunto, Autisminsieme riceverà la donazione da una delle diverse aziende sostenitrici del territorio.

Partecipare è semplice: il primo passo è scaricare l’app gratuita Strava (strava.com) e iscriversi ai club CORRIXAUTISMO 2022 e/o CAMMINAXAUTISMO 2022 (strava.com/clubs/corrixautismo, strava.com/clubs/pedalaxautismo, strava.com/clubs/camminaxautismo); dal 28 marzo all’10 aprile basterà uscire a correre/pedalare/camminare con indosso la maglietta blu di Autisminsieme (per info www.congrega.it) e attivando l’app Strava. Quest’ultima registrerà la distanza percorsa da ogni singolo partecipante, che contribuirà quindi al raggiungimento dell’obiettivo: ogni settimana i più attivi saranno premiati con gadget e regali.

Lo scorso anno sono stati percorsi oltre 220mila km in sole due settimane, con 25 aziende che hanno contribuito, offrendo donazioni al fondo e gadget ai partecipanti per ogni obiettivo chilometrico raggiunto. Una maratona benefica che ha permesso di raccogliere 48.332 euro, da utilizzare per progetti di intervento e attività educative rivolte a minori e giovani con autismo, oltre che per attività educative e di sollievo alle famiglie nel periodo estivo e di supporto diretto a singoli casi in presenza di forte disagio economico.

Una coincidenza curiosa e simbolica è che la maglietta di Corrixautismo 2022, pensata e creata ben prima dello scoppio della guerra, porta i colori della bandiera ucraina: il giallo e il blu. Un particolare non studiato, ma apprezzato per portare simbolicamente un segno di solidarietà e di fratellanza alle vittime del conflitto.

Light it up blue: coloriamoci di blu

Anche quest’anno, la sera del 2 aprile, Autisminsieme si fa promotore della campagna “Light it up blue” per illuminare di blu – il colore simbolo dell’autismo – i luoghi più significativi della città.

L’idea nasce dall’associazione americana Autism Speaks, che da alcuni anni promuove la proposta in tutto il mondo. Brescia aderisce a questa azione di sensibilizzazione globale e Autisminsieme ha chiesto

ai sindaci di tutti i Comuni della Provincia di illuminare di blu la sede municipale o altri luoghi significativi il prossimo 2 aprile.

I Comuni aderenti potranno comunicarlo inviando una o più foto dei monumenti illuminati a autisminsieme@congrega.it oppure pubblicandole direttamente sui social network taggando @autisminsieme e utilizzando l’hashtag #liubbrescia.

Dal 2016 l’adesione è andata crescendo, fino a raggiungere una media di oltre 50 Comuni della Provincia di Brescia (su 205). L’appello di Autisminsieme è anche ai singoli cittadini, affinché diffondano l’iniziativa sul territorio e sensibilizzino le Amministrazioni all’adesione.

Conoscere l’autismo – formazione per insegnanti

In questi giorni Autisminsieme e FoBap onlus hanno promosso un corso riservato agli insegnanti delle scuole sul tema dell’autismo, per aiutare i docenti a riconoscere i segni dell’autismo, a supportare gli alunni che li presentano e a rendere la classe un luogo sempre più inclusivo. La partecipazione è stata altissima, con circa un centinaio di insegnati bresciani collegati, che hanno potuto confrontarsi e ascoltare gli interventi di Paola Mattei, neuropsichiatra infantile ASST Spedali Civili, Anna Eusebi neuropsichiatra infantile ASST Spedali Civili, Federica Polo Psicologa ASST Spedali Civili, Stefania Bottini pedagogista, responsabile del Centro Faroni Fobap Onlus, Mariella Fenini educatrice, responsabile del servizio IN&AUT Officina autismo – Fobap Onlus, Giorgio Grazioli presidente FoBap/Anffas Brescia Onlus. L’incontro è stato moderato da Simone Antonioli, Direttore Tecnico FoBap Onlus.

Il concorso scolastico

Il fondo Autisminsieme, in collaborazione con Fondazione Pinac, l’Ufficio Scolastico per la Lombardia e con il contributo di Assicurazione Generali ha bandito un concorso dal titolo “Amici per la …colla”, che ha visto la partecipazione di 102 classi – della scuola primaria e secondaria di 1° grado – per un totale di oltre 1900 alunni tra Brescia e provincia.

Il bando aveva per oggetto la produzione di collage ed era riservato alle classi in cui fossero inseriti studenti con disturbi dello spettro autistico; ciò per favorire ulteriormente le attività già in corso per l’inclusione.

Le prime 20 classi iscritte potevano accedere ad un laboratorio con artista organizzato da Pinac, le altre classi potevano scegliere se partecipare in autonomia (senza artista).

Sono stati 537 gli elaborati pervenuti, la giuria ha assegnato premi a 7 bambini e a 3 classi (l’elenco è consultabile sul sito www.congrega.it).

Libri, film e incontri…

Accanto agli appuntamenti sportivi, Autisminsieme propone diverse occasioni di riflessione e confronto, anche attraverso la cultura. Per esempio le presentazioni dei libri “Sorrisi in blu”, a cura di Federica Belleri, e “Vasco andata e ritorno”, di Alessandra Garatti. In entrambi i casi il ricavato delle vendite dei volumi servirà a sostenere progetti per i bambini con autismo e le loro famiglie. In calendario anche la proiezione del film “Sul sentiero blu”, al cinema Nuovo Eden, e le mostre “Il filo srotolato” e “L’autismo te lo spieghiamo noi”. Previsto, inoltre, il 7 aprile a Gardone Val Trompia, il convegno “Autismo tra bisogni e opportunità”, con gli interventi del professor Serafino Corti, del dottor Pietro Ghetti e del dottor Ilario Trivella. Il calendario completo è disponibile sul sito della Congrega della Carità Apostolica.