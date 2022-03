Stop the war; anche il volontariato bresciano nella carovana pacifica per Leopoli

(red.) Ci saranno anche bresciani, di Mediterranea saving humans, nella carovana, ispirata dall’associazione Giovanni XXIII, insieme ad una trentina di altre organizzazioni, tra cui Cgil, rete italiana pace e disarmo, movimento non violento, libera, pace christi, ARCi.

Saranno circa 150 persone e 30 mezzi arriveranno fino a Leopoli, in una missione umanitaria e pacifista: distribuiranno i materiali raccolti incontreranno rappresentanti della società civile, il sindaco e il vescovo e, al ritorno, porteranno in Italia decine di sfollati e persone fragili. L’esodo di persone in fuga dai bombardamenti, costrette a lasciare la propria, casa e i propri affetti è un fiume che arriva a noi, come già dalla Siria ,dall’Afghanistan, dalle acque del Mediterraneo e non consente più di essere solo spettatori e spettatrici , “è obbligatorio muoversi in prima persona”, si legge nella nota, “per essere artefici di pace e per riaffermare l’umanità”.