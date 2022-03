Elnòs shopping per le famiglie: libri, anime, spade laser e attività per i piccoli

(red.) Proseguono a Elnòs Shopping gli eventi all’insegna della fantasia e della creatività per i più piccoli in collaborazione con Abibook – Cooperativa Sociale: sabato 26 marzo letture e laboratori dedicati al mondo dei dinosauri, saranno i protagonisti di Elnòs Leggi e Crea, il format dedicato alla fascia d’età dai 4 agli 8 anni, con sessioni di 30 minuti dalle 10 alle 12.

Non mancherà al contempo l’appuntamento settimanale per gli appassionati della lettura con il Punto Biblioteca, la nuova casa per i libri che si aggiunge alle 236 biblioteche tra città e provincia nata grazie alla collaborazione con la Rete Bibliotecaria Bresciana: una porta che dà accesso, ogni sabato dalle 10 alle 12, a svariati milioni di libri, riviste e dvd in prestito, oltre che risorse multimediali accessibili gratuitamente sulla piattaforma Media Library On Line.

Entrambe le iniziative avranno una nuova collocazione, al primo piano, nell’area Pellizzari/Ikea, inaugurando questo fine settimana il nuovo spazio.

A conclusione della Elnòs Anime Week, dalle ore 14 alle ore 19, nello Spazio Eventi al primo piano non mancheranno spettacoli di maestri e laboratori “A scuola di spada laser” per bambini dai 4 anni in su, che potranno indossare il costume ufficiale da allievo e destreggiarsi con la spada laser giocattolo, grazie alle indicazioni di tre maestri. Ogni laboratorio avrà una durata di circa 20 minuti per un massimo di 20 bambini in contemporanea.

Sempre nel pomeriggio, al primo piano in ingresso Area Ristorazione, dalle ore 16 alle ore 18 appuntamento con la demo magic di Funside.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito elnosshopping.info.