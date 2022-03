Brescia, culle vuote: in dieci anni 4300 bambini in meno

(red.) Culle sempre più vuote nel Bresciano, in un trend che caratterizza oramai da diversi anni la natalità sia in città che in provincia e, più in generale, a livello nazionale.

Un’ annata negativa, il 2021, sotto il profilo della natalità, per la provincia di Brescia, in cui i nuovi nati sono stati solamente 8.807, 2021, scesi sotto la soglia dei 9mila (erano stati 9.o50 nei 12 mesi precedenti) e ben lontani dai numeri del 2010, quando le nascite erano state 13.197. In un decennio sono nati, dunque, 4300 bambini in meno.

Anche la pandemia, accanto alle sempre poco favorevoli condizioni di conciliazione famiglia-lavoro per le donne, ha sicuramente influito e, a parte il mese di settembre, in cui i fiocchi rosa ed azzurri sono stati 852, il 2021 si è chiuso con l’esiguo numero di 714 nuovi vagiti nel bresciano.

Al 31 dicembre 2021, la popolazione residente in provincia di Brescia è scesa a 1.254.322abitanti, quasi 1.400 in meno rispetto al 2020.

A fotografare la situazione bresciana e nazionale è il report dell’Istat, intitolato “Dinamica demografica. Anno 2021”, pubblicato lunedì 14 marzo.

L’indagine rileva che ci sono alcuni paesi bresciani (Magasa, Treviso Bresciano, Paisco Loveno) in cui all’anagrafe non è stato iscritto nessun nuovo nato/a.

+ Aumentano i decessi, a fonte di un calo della natalità: l’impatto del Covid è stato determinante: 16mila i morti del 2020 e nel 2021 sono stati 13.358.

Manerbio va controcorrente: nel paese della Bassa il saldo tra decessi e nuovi nati è in positivo, con 166 unità nel 2021.