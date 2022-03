Coldiretti Brescia, pacchi alimentari 100% made in Italy per le fasce più deboli

(red.) Continua la proficua collaborazione tra Coldiretti Brescia e il Comune di Brescia in sostegno alle fasce più deboli della popolazione. Quest’anno i pacchi solidali non verranno distribuiti attraverso gli uffici sociali di zona del Comune ma grazie al supporto dell’Associazione “6 in compagnia”, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, socio ricreative e culturali dirette all’occupazione del tempo libero delle persone anziane che possono trovare un pasto caldo e un luogo di serenità.

Gli agricoltori tornano in prima linea per sostenere le persone in difficoltà attraverso l’iniziativa solidale di Coldiretti, Campagna Amica e Filiera Italia che rafforza il legame con le fasce più deboli della società civile, gli anziani, rilanciando al contempo il ruolo chiave dell’agroalimentare nonostante il momento di crisi che stanno vivendo le imprese agricole del territorio. Con queste parole il direttore di Coldiretti Brescia Massimo Albano, presenta l’iniziativa che si è svolta questa mattina, giovedì 10 marzo – presso il centro sociale “6 in compagnia” in via Lamarmora con la consegna di numerosi pacchi alimentari.

L’evento, patrocinato dal Comune di Brescia, ha visto la partecipazione del Sindaco Emilio Del Bono, dell’Assessore alla Partecipazione dei cittadini Alessandro Cantoni, di una nutrita delegazione di imprenditori agricoli bresciani, del gruppo alpini della sezione di Casaglia accompagnanti dal direttore Massimo Albano, dal segretario Coldiretti della zona di Brescia Luciano Salvadori e dalla vicepresidente di Coldiretti Brescia Nadia Turelli: “In Italia purtroppo più dell’8% della popolazione rischia la povertà alimentare e nei prossimi mesi la situazione non potrà che aggravarsi. Anche nella nostra provincia i dati sono confermati, questa mattina vogliamo dimostrare la nostra vicinanza offrendo alle persone in difficoltà un pasto sano e possiamo farlo attraverso le associazioni che ogni gg svolgono attività di sostegno ai più deboli”.

I pacchi della solidarietà contengono prodotti agroalimentari di altissima qualità e al 100% Made in Italy – continua Coldiretti Brescia – dalla pasta ai legumi, dalla passata di pomodoro al prosciutto crudo, dalla farina al Grana Padano e al Parmigiano Reggiano, dal Provolone al latte UHT, dall’olio extra vergine di oliva alla mortadella, dalla carne in scatola ai biscotti.

L’iniziativa – precisa Coldiretti Brescia – si inserisce nell’importante azione di solidarietà promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese per dare un segnale di speranza alle fasce più deboli della società, soprattutto in questo momento di nuovi e forti timori per il futuro, con la pandemia prima e la guerra adesso.