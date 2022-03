Contributo di solidarietà alimentare, come si muove l’associazionismo

(red.) Nel mese di maggio 2020 è stato istituito un gruppo di lavoro promosso dal Settore Servizi Sociali del Comune di Brescia con la partecipazione di Caritas, Cauto, Associazione Maremosso e Croce Rossa Italiana, per creare un coordinamento stabile tra le istituzioni, gli enti di terzo settore e il mondo del profit maggiormente impegnati sul fronte dell’emergenza alimentare, in modo da ottimizzare le risorse e le capacità in gioco a favore dei più vulnerabili.

Le realtà attualmente attive sul territorio stanno continuando a operare con impegno supportando costantemente le numerose famiglie bresciane che richiedono un aiuto alimentare. Le modalità di approvvigionamento si basano su donazioni, raccolte alimentari presso i supermercati e fornitura da parte di alcuni enti quali Maremosso, Ottavo Giorno, Banco Alimentare.

Ogni realtà collabora con il gruppo di lavoro coordinato dai Servizi Sociali, garantendo una condivisione di dati e dell’andamento della domanda cittadina (numeri pacchi distribuiti, numero beneficiari e tipologia delle situazioni), intercettando tante situazioni fragili, non necessariamente conosciute dai servizi sociali, e promuovendo una azione di supporto e di accompagnamento alle diverse esigenze.

L’Amministrazione comunale ha deciso di destinare la residua disponibilità del fondo di solidarietà alimentare alle associazioni che si occupano, in coordinamento con il Settore Servizi Sociali, della distribuzione di beni alimentari alle persone e famiglie esposte agli effetti economici, sensibilmente aumentate con l’avvento del Covid 19, attraverso voucher elettronici. Verranno quindi distribuite 24 tessere, una per associazione, del valore di 3mila e 5mila euro in base al numero degli utenti seguiti dalle singole realtà. Il Comune di Brescia, inoltre, ha riconosciuto alla Fondazione Opera Caritas San Martino un contributo a fronte dell’impegno di parrocchie e centri di ascolto per l’approvvigionamento di derrate alimentari.

ALTRE AZIONI PROGETTUALI

1. Università Cattolica del Sacro Cuore: centro di ricerca sullo Sviluppo di Comunità e la Convivenza Organizzativa. Analisi partecipata dei bisogni della città di Brescia e scenari di sviluppi futuri

Obiettivi

Il progetto di ricerca-intervento si propone di effettuare un’analisi sistematica e approfondita dei bisogni primari e sociali del territorio di Brescia, di rilevare le risposte fornite dalle associazioni in merito alle richieste giunte e l’eventuale riconfigurazione della mission e del modo di operare in seguito al Covid-19. Lo studio costituirà una sorta di “registro” condiviso della risposta ai bisogni delle persone e delle famiglie per costruire insieme a tutti gli attori sociali coinvolti procedure e protocolli di intervento condivisi.

Un gruppo di lavoro si occuperà di attivare una progettazione condivisa e collaborativa per offrire una risposta efficace ed efficiente ai bisogni delle singole persone e delle famiglie, integrato con gli organismi già esistenti.

2. Associazione Maremosso e Croce Rossa: corsi di formazione per la rete associativa e per gli enti beneficiari.

Le prime proposte saranno le seguenti:

• Corso per l’utilizzo del defibrillatore per 18 partecipanti (massimo sei persone per corso in tre date) della durata di cinque ore, alla sede della Croce Rossa Italiana – Comitato di Brescia (via Bainsizza 17);

• Corso Primo Soccorso per 18 persone della durata di 18 ore, diviso in 3 parti alla sede Croce Rossa Italiana;

• Corso Haccp (Hazard Analysis and Critical Control Points, sistema di analisi dei rischi e punti di controllo critico) per 20 persone, della durata di quattro ore, che si terrà alla sede di Cauto (via Buffalora 3/e);

• Corso Sicurezza per 20 persone della durata di quattro ore che si terrà alla sede di Cauto.