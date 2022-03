Sabato raccolta di fondi per l’istruzione delle ragazze afghane

(red.) Il Comitato IoAccolgo si è costituito nel 2019 a livello nazionale e a Brescia raccoglie decine e decine di associazioni accomunate dai valori dell’accoglienza e della solidarietà. “Nel manifesto di IoAccolgo”, si legge in una nota, “si chiede che sia rilanciata una politica estera e di cooperazione allo sviluppo, escludendo ogni accordo per l’esternalizzazione delle frontiere, in modo da promuovere la pace e i diritti umani e ridurre le disuguaglianze nel mondo, affinché le persone non siano più costrette a lasciare il proprio Paese per fuggire da conflitti, regimi autoritari e condizioni di vita insostenibili, che spesso gli stessi Stati europei hanno contribuito a creare. In questi giorni di guerra torniamo a far sentire la nostra voce attraverso una iniziativa di concreta solidarietà verso le donne, principali vittime di guerra, in Afghanistan”.

Sabato 12 marzo alle ore 15,00 in Largo Formentone è prevista una raccolta di fondi, attraverso offerte libere abbinate ad una piantina di viola, per finanziare in collaborazione con Cisda Onlus, Coordinamento italiano sostegno donne afghane, lo svolgimento di corsi di studio destinati alle ragazze dalla classe 6 alla classe 12, cioè il livello corrispondente alla nostra scuola di secondo grado: quel livello di istruzione attualmente precluso alle ragazze afghane.

Si tratta quindi di corsi clandestini, che saranno svolti in case private in piccoli gruppi. Le materie di insegnamento spazieranno in tutti gli ambiti disciplinari, sia umanistici che scientifici che tecnologici, per offrire una formazione il più possibile completa e orientata a fornire strumenti di analisi critica e di partecipazione attiva.

“Dà grande speranza”, prosegue la nota, “vedere come, malgrado l’intensificarsi proprio in questi giorni delle perquisizioni a tappeto nelle case, le donne si stiano organizzando per resistere con una prospettiva di lungo respiro: la formazione di nuove potenziali leader, di future professioniste e cittadine che possano prendere in mano non solo il proprio destino personale ma la nazione”.

Sono previsti Interventi di Gabriella Gagliardo, Cisda Onlus, Emanuele Nannini, Emergency, Siria Garattini, Comitato IOAccolgo.

Aggiornamento sul Sai, Sistema accoglienza e integrazione sulla attualità a Brescia dell’accoglienza dei profughi afghani e di come il sistema si sta preparando per ricevere le persone provenienti dalla guerra in Ukraina.