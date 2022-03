Ma i ricchi vivono di più? Giovedì un incontro in città

Continuano gli approfondimenti proposti dall’associazione via Milano 59. Questa volta si parla di salute e disuguaglianze. I ricchi vivono di più e meglio dei poveri? Quanto di più e quanto meglio? Qual è il rapporto tra disuguaglianze e salute?

Giovedì 10 marzo alle ore 20,30 nella sede di Mandacarù in via Villa Glori 10/B a Brescia è in programma un incontro dal titolo: “Nelle Periferie Si Muore Prima”

Una serata con un medico bresciano e un professore dell’università di scienze mediche dell’università di Villa Clara (Cuba) per esplorare il rapporto tra capacità di cura dei vari sistemi sanitari in rapporto alle disuguaglianze presenti nei vari paesi e tra i vari paesi.

Saranno presenti Roberto Del Bono (medico e socio di via Milano 59) e Omar Álvarez Dueñas docente presso l’Università di scienze mediche di Villa Clara (Cuba). Iscrizione a viamilano59@gmail.com.