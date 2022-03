8 marzo, donazione alla Caritas dalla Strada del Vino dei Colli Longobardi

(red.) La Strada del Vino e dei Sapori dei Colli Longobardi per la festa della donna dell’8 Marzo 2022, non realizzerà eventi promozionali, ma devolverà le risorse che sarebbero state utilizzate alla Diocesi di Brescia come aiuto per la popolazione dell’Ucraina.

“L’escalation delle violenze in corso in Ucraina sta provocando sofferenze immani. La popolazione civile ha bisogno di assistenza immediata, da qui nasce la decisione del nostro Consiglio Direttivo di non svolgere nessuna attività di promozione di Colli dei Longobardi Strada del Vino e dei Sapori – afferma il Presidente Flavio Bonardi – per la Festa della Donna. Il Consiglio, ha deciso di impegnarsi in prima persona, con le risorse a disposizione, per dare un piccolo aiuto alla popolazione ucraina, come segno di vicinanza e di partecipazione attiva ad un popolo che soffre”. “La cosa migliore – conclude Bonardi – è dare il segnale che non vogliamo festeggiare, o meglio, vogliamo ricordare le donne ucraine, dando così un segno concreto di vicinanza”.

Nello specifico, l’Associazione devolverà le risorse alla “Fondazione Opera Caritas San Martino” della Diocesi di Brescia, e invita tutti gli associati a dare concretamente una mano al popolo ucraino, testimoniando con un contributo economico da poter versare alla Diocesi di Brescia.