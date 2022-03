Le quattromila bresciane della Corsa Rosa

(red.) Sono partite in 4 mila, per la stragrande maggioranza donne, ma anche molti uomini, per la Corsa Rosa organizzata per questa domenica mattina dall’Uisp insieme con molte altre associazioni che ha colorato le strade e le piazze del centro di Brescia.

Una lunga colonna di persone ha preso il via alle 10 da corso Zanardelli percorrendo insieme circa 6 chilometri per manifestare contro la violenza di genere e le discriminazioni ma anche per la pace, il rispetto dell’ambiente, la ricerca di nuovi stili di vita, l’attenzione alla salute e la lotta al tumore al seno.