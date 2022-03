La tragedia dei bambini in Ucraina, raccolta fondi di Unicef Brescia

(red.) L’escalation delle violenze in corso in Ucraina sta provocando sofferenze immani. La popolazione civile ha bisogno di assistenza immediata.

“Questo è un momento terribile per i bambini di tutto il Paese”. – dichiara Carmela Pace, Presidente dell’UNICEF Italia – L’operazione militare in Ucraina rappresenta una minaccia immediata per la vita e il benessere dei 7,5 milioni di bambini che vivono nel Paese. Negli ultimi giorni, i bisogni dei bambini e delle famiglie stanno aumentando di pari passo con l’acuirsi dell’emergenza. Abbiamo operatori nel Paese in uffici, oltre a team mobili di protezione dell’infanzia che forniscono supporto psicosociale ai bambini traumatizzati. Non possiamo abbandonare i bambini e le famiglie dell’Ucraina”.

I fondi raccolti con questa campagna verranno utilizzati per garantire alle famiglie e ai bambini dell’Ucraina protezione, rifugi, coperte, cure mediche, acqua potabile, kit per l’igiene personale e supporto psicologico.

E’ possibile donare sulla pagina di raccolta fondi del comitato UNICEF di Brescia. https://www.retedeldono.it/it/comitato-unicef-brescia/emergenza-ucraina