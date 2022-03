Torna ‘Fabula Mundi’, percorso di geopolitica

(red.) E’ stata presentata la dodicesima edizione di Fabula Mundi, il percorso di geopolitica organizzato dalle Acli provinciali e da Ipsia Brescia Odv. Durante l’incontro sono intervenuti la vicepresidente provinciale Stefania Romano e uno dei docenti, Claudio Gandolfo. Il corso della città (per il quale è richiesta l’iscrizione) prende il via martedì 29 marzo presso il Circolo Acli di San Polo, mentre i percorsi della provincia inizieranno a metà marzo (i primi due appuntamenti si terranno a Leno e a Nave).

Il calendario è stato definito prima dell’inizio della guerra in Ucraina. Naturalmente, durante gli incontri che hanno come argomento questioni apparentemente distanti dalla crisi in atto, non si mancherà di aiutare i partecipanti a capire cause, interessi e prospettive della situazione ucraina.

Dopo due anni di incontri da remoto, il tradizionale corso della città torna in presenza (pur rinunciando al buffet di metà serata), anche se ci sarà ancora la possibilità di seguire le lezioni da casa. Anche quest’anno oltre al corso della città vengono proposti altri 7 brevi percorsi realizzati in tutte le zone della provincia.

Il corso si terrà presso lo Spazio Incontro del Circolo Acli di San Polo in via Cimabue 271 (fermata Metro San Polo).

I posti in presenza sono limitati; per partecipare è obbligatorio avere il Green Pass rafforzato. Per coloro che lo desiderano sarà possibile seguire il corso a distanza (il giorno della lezione verrà inviata una mail con il link per collegarsi).

Per partecipare è richiesta l’iscrizione. La quota di partecipazione è di 25 euro più la Tessera Acli 2022 (obbligatoria per poter partecipare al corso). Il pagamento può essere effettuato presso la Segreteria delle Acli provinciali (via Corsica 165) oppure tramite bonifico bancario (Codice Iban intestato a Ipsia Brescia IT26N0501811200000011500923).

Questo il programma.

Martedì 29 marzo – ore 20.30

Dove va l’Europa. Elezioni, flussi migratori, Next Generation e altro.

con Carlo Muzzi, Giornalista del Giornale di Brescia ed esperto di Geopolitica

Martedì 5 aprile – ore 20.30

L’Unione alla prova. Tra politica estera e crisi internazionali

con Carlo Muzzi, Giornalista del Giornale di Brescia ed esperto di Geopolitica e Michele Chiaruzzi, docente di “Relazioni internazionali” presso l’Università degli Studi di Bologna

Martedì 19 aprile – ore 20.30

Il Mediterraneo torna al centro del mondo. E l’Italia che fa?

con Claudio Gandolfo, Giornalista del Giornale di Brescia ed esperto di Geopolitica

Martedì 26 aprile – ore 20.30

La politica estera della Cina e le tensioni con l’Occidente.

con Giuseppe Gabusi, docente presso l’Università di Torino e fondatore di T.wai. (Torino World Affairs Institute)

Martedì 10 maggio – ore 20.30

Afghanistan, tra guerre, invasioni e fallimenti. Conoscere il passato per comprenderne il futuro.

con Michele Brunelli, docente presso l’Università Statale di Bergamo e l’Università Cattolica di Brescia

Martedì 17 maggio – ore 20.30

I cambiamenti climatici. Transazione ecologica e conseguenze geopolitiche.

Carlo Muzzi in dialogo con Sergio Vergalli, presidente Associazione Europea Economisti per l’Ambiente