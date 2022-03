Dalla ‘Corsa Rosa’ a ‘Brescia Curiosa’ la settimana Cgil dell’8 marzo

(red.) Diverse le iniziative vengono organizzate dalla Camera del Lavoro e dalle categorie della Cgil Brescia per la Giornata internazionale della Donna 2022, quest’anno finalmente in presenza e non più solo con iniziative online o simboliche.

Si inizia domenica 6 marzo con la Corsa Rosa, manifestazione sempre molto partecipata, organizzata dal Comitato Territoriale Uisp di Brescia con partenza alle ore 10,00 da Corso Zanardelli e arrivo in Piazza Vittoria. Un momento di sport e riflessione sulle conquiste sociali, politiche, lavorative, sportive che le donne hanno raggiunto con fatica ed impegno nel corso degli anni. Ma anche un modo per dare spazio alla lotta per la prevenzione alla salute e alla lotta contro le “Discriminazioni e le violenze” che le donne hanno subito e subiscono ancora oggi nella nostra città, nel nostro Stato e in molte parti del mondo. Ricordiamo che la Cgil di Brescia è sponsor della manifestazione e il giorno della gara saremo infatti presenti in piazza con uno stand informativo situato nella zona dell’arrivo. La Corsa Rosa sarà seguita con dirette e immagini dalle pagine social della Camera del Lavoro.

Per la Giornata internazionale della Donna la Cgil Brescia ospita lo spettacolo Non volevo essere femminista di Stella Pulpo e Alessandra Domeneghini con la regia di Sergio Mascherpa. Perché le donne hanno sempre vissuto in una condizione di evidente svantaggio politico, economico, sociale, finanziario? A questo interrogativo cerca di dare risposta Stella Pulpo nel suo monologo, un testo che con leggerezza, grinta e ironia ripercorre il suo ruolo di donna. Lo spettacolo andrà in scena l’8 marzo a partire dalle ore 11 nel salone Buozzi della Camera del Lavoro.

A livello nazionale è previsto un webinar organizzato unitariamente da Cgil, Cisl e Uil dal titolo Il protagonismo delle donne nella ripresa, per il lavoro di qualità in sicurezza. L’iniziativa si svolgerà al Cnel la mattina dell’8 marzo e avrà al centro i temi del lavoro delle donne. Sarà trasmesso online su Collettiva.

Il pomeriggio dell’8 marzo avrà come protagoniste le pensionate del coordinamento donne di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil che invitano a ritrovarsi al Teatro Sereno per assistere alla rappresentazione dal titolo “TuttoDaSola”. In scena l’attrice Anna Meacci con un monologo incentrato sul tema dell’amore per il racconto e il ricordo.

Gli appuntamenti per la Giornata Internazionale della Donna proseguono giovedì 10 marzo con “Essere donne valorose non è solo un recital“, un attivo delle delegate organizzato dalla Filctem Cgil Brescia e Filctem Cgil Lombardia. Sarà l’occasione per presentare la campagna nazionale a sostegno delle donne “Si scrive lavoro, si legge identità”. A seguire andrà in scena il recital-concerto.

La mattina di sabato 12 marzo il Coordinamento Donne della Fisac Cgil di Brescia ha organizzato un percorso nel centro storico della città dal titolo Brescia Curiosa alla scoperta di monumenti e episodi che hanno fatto da sfondo alla vita di alcune figure femminili che hanno lasciato il segno nella storia di Brescia. Il tour fa seguito alla apprezzata iniziativa prevista già lo scorso anno e che si era tenuta inevitabilmente online a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria. Quest’anno finalmente l’itinerario non sarà più virtuale e, grazie alle guide di Scopri Brescia, condurrà alla scoperta di una Brescia insolita.